ظهر الطائي بشكل مميز أمام الكبار ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الطائي يشعل المنافسة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليشعل المنافسة على اللقب قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وتسببت هذه الخسارة في صعوبة موقف الاتحاد في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.

تكرار موسم 2019

وأعاد فوز الطائي ضد الاتحاد للأذهان ذكريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، عندما نجح العميد في الفوز على النصر بالجولة الـ27، ليمنح الهلال الصدارة بفارق نقطة واحدة قبل النهاية بـ3 جولات.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخسارة مفاجئة ضد التعاون في الجولة التالية بهدفين دون رد، ليُعيد الصدارة إلى النصر، الذي نجح في الحفاظ عليها آخر جولتين، وتوج باللقب.