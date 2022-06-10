أوضح نائب رئيس جودة حماية العملاء بالطيران المدني، عبدالعزيز الدهمش، كيف يحصل المسافر على تعويض عند تأخير أو تلف الأمتعة الخاصة به.

فيديو | نائب رئيس جودة حماية العملاء بالطيران المدني عبدالعزيز الدهمش: عند تأخير أو تلف الأمتعة يعوض المسافر من 1700 ريال إلى 6000 ريال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/dlGHpNNrBQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2022

اللائحة التنفيذية:

وتابع الدهمش خلال حديثه ببرنامج اليوم عبر قناة الإخبارية: أهيب بالجميع الرجوع للائحة التنفيذية، لحماية حقوق العملاء لأنها تحمل تفاصيل المواد، مشيرًا إلى أنه في حال رفض الإركاب أو الحجز الفائض يتم تعويض العميل بتذكرة بديلة، أما في حال رفض المسافر التذكرة البديلة يتم فسخ التعاقد وتعويضه 100%.

قيمة التعويض:

ولفت إلى أنه: في حال تأخر الأمتعة أو تلفها يتم تعويض المسافر من 1700 ريال حتى 6000 ريال على حسب ما هو التلف أو مدة التأخير، وكذلك بحسب الرحلة سواء كانت داخلية أم خارجية.