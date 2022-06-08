عاود مجمع الظهران التجاري (الظهران مول) فتح أبوابه أمام رواده وزائريه بعد حادث الحريق الذي أصاب أجزاء من المبنى وتسبب في إغلاقه لعدة أسابيع لإجراءات عمليات الصيانة.

إنهاء الإجراءات اللازمة:

وذكرت شركة المراكز العربية، المالك والمشغل لمركز الظهران مول، بأنها أنهت الإجراءات اللازمة حيث تم تأثر أقل من 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية من الحادث بدون أن يتسبب -ولله الحمد- بأي إصابات.

وجددت الشركة في هذا الصدد شكرها لأمير المنطقة الشرقية الذي كان لتوجيهاته بسرعة إخماد الحريق، وللجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني ورجال الأمن، الفضل بعد الله في تطويق الحريق والحد من الخسائر.

كما جددت الشركة شكرها لشركات أرامكو، والمياه الوطنية، والكهرباء لمساهماتها في مكافحة الحريق.

يذكر أن مجمع الظهران مول يعد من أكبر المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية؛ إذ يقع على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع، ويضم قرابة 500 متجرٍ، ويقدم العديد من الخدمات الترفيهية، ويضم مطاعم من حول العالم، إلى جانب صالاتٍ للسينما.