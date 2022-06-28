أحبطت وكالة الاستخبارات في العراق، عملية بيع طفل بمبلغ 15 مليون دينار عراقي وتفكيك شبكة تهريب آثار بثلاث محافظ.

عصابة تقودها امرأة

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان صادر عنها، إن منتسبيها تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر تقودها امرأة بالقرب من مطار النجف الأشرف، أثناء محاولتها بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار عراقي أي “حوالي 10 آلاف دولار أمريكي”.

وأوضح البيان أنه تم التعامل معها وتسليمها إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معها.

تهريب آثار

من جانب آخر، ذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، أنه تم إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهريب الآثار في محافظة بابل، بعد استدراجه بطريقة استخبارية عالية الدقة من محافظة كربلاء، وبحوزته قطعة أثرية ثمينة.

كما تمكن أفراد الوكالة من ضبط عصابة لتهريب الآثار مكونة من 3 متهمين، في منطقة باب المعظم وسط العاصمة بغداد، بعد استدراجهم بكمين محكم، وبحوزتهم كتاب أثري يعود لعصور عربية قديمة.