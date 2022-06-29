قال الكاتب وعامل المعرفة أحمد العرفج: إنه فصّل وراتدى سديرية زرقاء، احتفالًا بتتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 أول أمس الاثنين.

وتحدث العرفج في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية قائلًا: “كان عندي 2 سديرية فصلتهم واحدة زرقاء والأخرى صفراء من أجل الاتحاد، والسديرية الزرقاء انتصرت، كل التحية لأزرق الرياض الذي حسم اللقب”.

العرفج يُشيد بـ الهلال:

وأضاف العرفج: “من حق الهلال علينا أن نُفصّل له سديرية خاصة به لأنه البطل”.

وكان زعيم آسيا حقق لقب الدوري الثالث على التوالي وللمرة الـ18 بتاريخه، بفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الذي حل وصيفًا.

وسينطلق الموسم الجديد 2022/ 2023 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 أغسطس المقبل.