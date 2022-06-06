اعترف الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق بوجود عروض كثيرة له للاحتراف خارج القارة الأوروبية بالفترة المقبلة.

وكان بيل الذي قاد منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم في قطر بعد غياب 64 عامًا منذ المشاركة في كأس العالم 1958، رحل عن ريال مدريد بعد نهاية موسم 2021/2022.

غاريث بيل قد ينتقل لـ الدوري الأمريكي

وكشف بيل أنه قد ينتقل لـ الدوري الأمريكي بالفترة المقبلة، بعد اهتمام نادي دي سي يونايتد الأمريكي بالتعاقد معه، أو قد يعود لـ الدوري الويلزي واللعب في صفوف فريق كارديف سيتي.

ملخص مباراة ويلز ضد أوكرانيا

وكان بيل سجل هدف الفوز لـ منتخب بلاده في شباك أوكرانيا أمس في مباراة الدور النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم في قطر.

وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح حارس مرمى منتخب ويلز، واين هينيسي في إبعاد تسديدة قوية من كالينوفسكي عند الدقيقة الرابعة، قبل أن يتصدى لتسديد من تسيجانكوف عند الدقيقة الثامنة.

واستمر ضغط منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم، وتلقى ياريمتشوك تمريرة مميزة من زابارنيي، إلا أن هينيسي تألق وأبعدها، قبل أن يتصدى لتسديدة من كارفييف عند الدقيقة 21.

وواصل هينيسي تألقه، وتصدى لتسديدة زينتشينكو عند الدقيقة 29، قبل أن يسجل منتخب ويلز الهدف الأول عند الدقيقة 34، بعدما نفذ غاريث بيل ركلة حرة، حاول يارمولينكو إبعادها برأسه، إلا أنها هزت شباك أوكرانيا.

وكادت ويلز أن تسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 75، ولكن القائم تصدى لتسديدة جونسون، قبل أن يبعد الحارس الأوكراني جورجي بوشكان فرصة عند الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز منتخب ويلز بهدف والتأهل إلى كأس العالم 2022.