أكد متحدث صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إمكانية استفادة المواطنين من أحد الباقات الخمسة المطروحة بجانب قرض الـ 500 ألف ريال.

فوائد القرض:

وقال العصيمي خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: إذا أخذ أحد الأشخاص 500 ألف ريال قرض بإمكانه الاستفادة من أحد الخيارات المطروحة كذلك.

وتابع: بالنسبة للفوائد، فإن مبلغ الـ 100 ألف ريال غير مستردة وليس عليها فوائد، أما بالنسبة لمبلغ الـ. 500 ألف ريال “القرض” فهذا يرجع إلى المستفيد.

ولفت إلى أن الباقات تلبي حاجة المستفيدين، وتم طرحها بعد إجراء استطلاع رأي بين المواطنين.