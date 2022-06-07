أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبدالله العمري، أن جازان كل 50 سنة تتعرض لزلزال بقوة 6.5 ريختر.

الرياض بعيدة جدا عن الزلازل..

د. عبدالله العمري – رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يوضح خريطة الزلازل والهزات الأرضية في شبه الجزيرة العربية والسعودية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LFY5NBDaUp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022

زلزال جازان:

وتابع العمري، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن جازان في عام 1942 ضربها زلزال قوته أكثر من 7 درجات، وراح ضحيته 1200 شخص، موضحًا أن سد بيشة وسد ملاكي تسببا في زيادة النشاط الزلزالي في منطقة جازان لأكثر من الضعفين.

زلزال الكويت:

ولفت رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى أن زلزال الكويت سببه سحب كميات كبيرة من البترول، أو استخراج الغاز.

كما أوضح خريطة الزلازل والهزات الأرضية في شبه الجزيرة العربية والسعودية، مشددًا على أن الرياض بعيدة جدًّا عن الزلازل.