شهدت العملات الرقمية، على مستوى العالم، موجة نزيف حادة أدت إلى تكبد هذه السوق خسائر كبيرة، ما دفع القيمة السوقية الإجمالية إلى النزول دون تريليون دولار، الأمر الذي أرجعه البعض إلى الحرب الروسية الأوكرانية وبيانات التضخم الأمريكية، التي صدرت في الأيام الماضية فضلا عن رفع سعر الفائدة.

رفع أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن اليوم عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994 بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة أكبر تضخم تشهده الولايات المتحدة منذ 40 عاما. وإثر القرار ارتفعت أسعار الذهب بينما انخفضت أسعار النفط مع توقعات بتراجع الطلب. ورفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 نقطة أساس.

تراجع العملات الرقمية والأسواق المالية

ولم يقتصر الأمر على العملات المشفرة فقد تراجعت مؤشرات الأسواق المالية الكبرى حول العالم بالتزامن مع قرارات رفع الفائدة التي اتخذتها عدة بنوك.

فقد أعلن بنك إنكلترا رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا فيما أعلن المركزي السويسري رفع الفائدة لأول مرة منذ 15 عامًا إلى 0.25-%.