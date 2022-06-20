كشف خبير الأرصاد عبد الرحمن الحصيني عن وصول موجة من الغبار الزهري إلى عدد من مناطق المملكة عصر اليوم الاثنين.

خريطة الغبار الزهري

ونشر الحصيني صورًا من خرائط الطقس حول درجات الحرارة والغبار، والرياح المتوقعة وعلق عليها بالقول: متوقع أجواء من حارة إلى حارة جدا على معظم المناطق والخليج عدا المرتفعات .

ولفت إلى أن الغبار”الزهري” رصد الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق الباحة وعسير ونجران فيما تشكلت السحب الرعدية على مرتفعات عسير ومرتفعات اليمن والسعودية.

أمطار رعدية على نجران والباحة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من أمطارٍ رعديةٍ على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية اليوم على منطقة الباحة مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيَن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنه مساءً.