بدأت رياح الغبرة القوية في إثارة العواصف الرملية التي غطت سماء جازان وتسببت في تدني الرؤية الأفقية إلى حد كبير.

#موسم_الغبره #جيزان يتفائلون بها وكأنها مطر وحسب قوتها وأيام هبوبها يكون مقياس الموسم المطري للمنطقه

ايضاً رغم الغبار الا إنها تخفف من الحراره وأشعة الشمس فتهدأ المكيفات وتبرد البيوت

فيديو من الميدان 🔥🔥 pic.twitter.com/r0KHKIQVtI — خالد الربيعي (@s2010s61) June 29, 2022

بداية موسم الغبرة

تشهد منطقة جازان حاليًا هبوب عواصف رملية نشطة تغطي سماء المنطقة، وتحدّ من مستوى الرؤية الأفقية, وذلك منذ منتصف نهار اليوم .

ونشر مغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق العواصف الرملية الكثيفة في مناطق متفرقة من منطقة جازان.

تداعيات العواصف الرملية

وأكملت الإدارات المعنية في المنطقة التنسيق لمواجهة تداعيات العواصف الرملية من خلال تكامل العمل بينها لتنفيذ الخطط الموضوعة أثناء هبوب العواصف الرملية عبر إطلاق التحذيرات والعمل على الحد من الحوادث التي تقع في مثل هذه الحالات, وخاصة تنبيه قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية التي يقلّ فيها مستوى الرؤية.