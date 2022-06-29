أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن إدراج المنتج التجميلي لا يعني الموافقة على فسحه.

وبينت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أن المقصود بالإدراج هو قيد المنتج التجميلي في سجلات الهيئة مباشرة، بعد تقديم طلب الإدراج؛ وذلك باعتبار ان المدرج قام بمسؤولياته؛ وقدم المعلومات الدقيقة والصحيحة، وتحقق من مطابقة المنتج لجميع الاشتراطات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية المعتمدة، من خلال تعهد المدرج بالنظام الإلكتروني.

شروط إدراج المنتج التجميلي

وأشارت إلى بعض الشروط التي يجب توافرها عند الإخطار بالتسويق؛ هي: مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي، ومطابقته للوائح والمقاييس والمعايير الفنية المعتمدة.

كما تتضمن: مأمونية المنتج التجميلي وعدم سببه أي ضرر لصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام، وفقًا لإرشادات الاستخدام الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.

ويشترط الالتزام بما تضمنته تعهدات وإقرارات المدرج؛ وعدم احتواء المنتج على مواد محظورة، او مقيدة متجاوزة الحد المسموح به وفقًا للقوائم المنشورة على موقع الهيئة.

غرامة المخالفة

وشددت الهيئة على أنها تقوم بإجراءات احترازية للتأكد من سلامة ومأمونية المنتج التجميلي؛ من خلال التأكد من بيانات المنتج المدرج، وسحب عينات وإجراء الاختبارات، وفي حال رصد أي مخالفات قد تصل الغرامة المستحقة لمبلغ 5 ملايين ريال.