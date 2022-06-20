كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عدة خصائص لا بد أن تتوافر بالنظارات الشمسية المناسبة حتى يتمكن المواطنون من الوقاية من أشعة الشمس الضارة.

ضرر الأشعة فوق البنفسجية

وقالت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” إن النظارات الشمسية صُممت للوقاية من أشعة الشمس الضارة ومنها الأشعة فوق البنفسجية، ولحماية العين ومنع الضرر من الإشعاع.

وذكرت أن الأشعة فوق البنفسجية هي إشعاع ضوئي يتراوح طوله الموجي بين 400- 100 نانومتر، حيث تعد الشمس المصدر الرئيسي لهذا الإشعاع.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن التعرض لأشعة الشمس على المدى البعيد يزيد من خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة العين وسرطان العين.

خصائص النظارات الشمسية المناسبة

وأشارت إلى أنه من أبرز خصائص النظارات الشمسية المناسبة: