أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، رفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من بولندا.

ظهور مرض إنفلونزا الطيور

يذكر أن الهيئة قد أعلنت في وقت سابق فرض حظر مؤقت على الاستيراد من مناطق (Mazurskie Matoopolskie – Lodzkie, Warminsko) ببولندا بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد أعلنت قبل عدة أيام فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من 3 مناطق فرنسية بسبب مرض إنفلونزا الطيور.