طمأنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.

أفضل مياه شرب معبأة

وأوضحت الهيئة ذلك في انفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، قدمت فيه طمأنة بشأن أفضل مياه شرب معبأة، قائلة إنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع الشرب المعبأة المسجلة.

وأكدت أن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.

بيانات إيضاحية لمياه الشرب

وأشارت إلى أن أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب هي: “فلورايد، الأملاح الصلبة الذائبة TDS، البرومات، الرقم الهيدروجيني (PH).

وتعد مياه الشرب المعبأة هي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.