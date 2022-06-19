أعادت هيئة الغذاء والدواء، تأكيدها على منع الزيوت المهدرجة جزئيًّا في جميع الصناعات الغذائية.

وقالت الهيئة: “ابتداء من 1 يناير 2020 منعت الهيئة استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا في جميع الصناعات الغذائية والتي تعد المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية، وبالتالي فالمنتجات المسجلة الموجودة في السوق المحلي تعتبر خالية من الدهون المهدرجة جزئيًّا”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من إحدى المواطنات، تتساءل عن الرقابة في المحلات، قائلة: “ما زالت أغلب المخابز تستخدم الزبدة النباتية في منتجاتها حتى الآن!! من المسؤول عن الرقابة عليها”.

تحذير من الإسراف في الدهون:

وفي وقت سابق، قالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن الدهون تعد أحد العناصر الغذائية الرئيسية للإنسان، وتعد مصدرًا غنيًّا بالطاقة، إذ يمد الجرام الواحد من الدهن جسم الإنسان بـ 9 سعرات حرارية.

أنواع الدهون وفوائدها:

وأضافت أن الدهون لها 3 أنواع هي المشبعة وغير المشبعة التي تنقسم إلى “أحادية ومتعددة”، والمتحولة، ويجد الفرد مصادرها في الزبدة وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، اللحوم عالية الدهون كاللحوم الحمراء والمصنعة.

وتتضمن فوائد الدهون حسب ما أشارت إليه الهيئة العامة للغذاء والدواء:

1- مصدر للطاقة.

2- تساعد في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات (A,D,E,K).

3- تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان.

4- تضفي نكهة وقوام للأطعمة.