أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرارًا برفع الحظر عن استيراد اللحوم القادمة من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

رفح قرار حظر الاستيراد

وأوضحت غرفة الشرقية، في بيان لها، أنها تلقت خطاباً من الهيئة العامة للغذاء والدواء يفيد برفع حظر استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها (المبردة والمجمدة والمعلبة) وكذلك جميع منتجاتها وتجهيزاتها.

الخلو من الحمى القلاعية

ويأتي ذلك بعد أن أكدت التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في العالم- وبناء على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)- خلو جمهورية تنزانيا الاتحادية من مرض الحمى القلاعية (FMD).