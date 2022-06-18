أعادت هيئة الغذاء والدواء، تأكيدها على مراقبة أسعار الأدوية وتحديدها، مشددة على عدم إلغاء التسعير.

وجاء تأكيد الهيئة جوابًا لأحد المواطنين عن وجود أدوية غير مسعرة في بعض الصيدليات فبعد شرائه عبوة لا يوجد عليه أي سعر، وثمنه جاوز الـ 38 ريالًا.

تحديد الأسعار:

وقالت الهيئة في إنفوجراف نشرته: إنه لن يتم إلغاء تسعير الأدوية، كما أن أسعارها لا زالت محددة وستستمر الهيئة في مراقبتها ومتابعتها، ولن يسمح للصيدليات برفع السعر المحدد.

وأضافت: “الشركات ملتزمة بطباعة باركود ثنائي الأبعاد على العبوة الخارجية للدواء، ويمكن التعرف على السعر المحدد في الباركود، ويمكن للصيدليات بيع الأدوية بأقل من السعر المحدد، ولكن لا يسمح لها بزيادته”.

مرونة التحديث:

وأكملت: “يساهم التعديل الجديد على النظام في سرعة ومرونة التحديث على أسعار الأدوية إلكترونيًّا عبر الباركود، مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المنتجات الصيدلانية مع مرور الوقت، مما ينعكس على سرعة توفرها بدلًا من إعادة طبع السعر على عبوة جديدة في التنظيم السابق”.