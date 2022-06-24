أكدت هيئة الغذاء والدواء أن منتجات الحليب أو الجبنة التي يُطلق عليها “شبيه” آمنة، وخاضعة للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته أن منتجات الحليب التي يطلق عليها شبيه؛ هي عبارة عن منتجات يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية.

سعر أقل:

وبينت أن سبب الاستبدال يرجع إلى أن الزيوت النباتية أقل تكلفة مما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وأشارت إلى أنها ألزمت الجهات المنتجة بإطلاق كلمة شبيه على مثل هذه المنتجات؛ لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب لاحتياجاته، علمًا بأن جميع المنتجين ملزمون بذكر كافة مكونات المنتج، ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية للمنتج.

الجبن السائل:

وفي السياق نفسه؛ أكدت الهيئة أن بعض منتجات الجبن السائل أو الجبن القابل للدهن لا تحتوي على مواد ضارة، والمواد المضافة فيها من المواد المسموح بها في الأغذية وبكميات محددة.

وبينت أن منتجات الجبن السائل، الموجودة في السوق المحلي لا تحتوي على جبن طبيعي، وإنما هي من مستحضرات الجبن.

سعرات حرارية عالية:

وأكدت أن سعراتها الحرارية مرتفعة، وتصنع من الزيوت النباتية، إلا أنها لا تحتوي على مواد مضرة، والمواد المضافة فيها بالقدر المسموح به غذائيًّا.