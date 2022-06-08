تسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لحل الأزمات التي تُلاحق النادي خلال الفترة الأخيرة، لفرض حالة من الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يسعى لتجنب الهبوط

ويُعاني الراقي من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.

غرامات ضد النادي

على الجانب الآخر، أفادت تقارير بأن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وقعت على النادي الأهلي غرامة قدرها مليونا يورو، بجانب 5% فوائد من الأول من شهر نوفمبر، بسبب لاعبه البوسني السابق ألفيس ساريتش.

كما أكدت توقيع غرامة مالية تُقدر بـ500 ألف يورو، بسبب مخالفة بنود العقد من جانب الراقي، وفي حالة عدم سداد كافة المستحقات المالية خلال 45 يومًا، سيتم إيقاف النادي عن تسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات.

وأشارت تقارير إلى أن دي سوزا كشف قضية جديدة ضد الأهلي، خاصة أن اللاعب تعاون كثيرًا، إلا أن النادي لم يسدد المبلغ، وفي حالة عدم حل هذه الأزمات سريعًا، قد يكون الراقي من أوائل الأندية الممنوعة من التسجيل.