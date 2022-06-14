ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، فعالية بعنوان “النهوض من الجفاف معًا”، يوم الخميس القادم بفندق فيرمونت بالرياض؛ حيث سيشارك فيها 25 متخصصًا وخبيرًا محليًّا ودوليًّا ومهتمًّا بالمجال من المركز، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في المملكة وإيطاليا، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في منطقة الساحل (سلس)، وعدد من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدولية؛ بهدف التعريف بالتصحر والجفاف، وتعزيز الوعي العام به، ومناقشة آثاره ودور التقنيات الحديثة في مكافحته.

محاور هامة:

تتناول الورشة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتصحر والجفاف وآليات مواجهته، منها واقع التصحر والجفاف وطرق تقييمه، وآثار الجفاف وتدابير التكيف معه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وأهم الإجراءات المبتكرة والتقنيات الحديثة للحد منه، إضافة إلى دور الغطاء النباتي في مواجهة التصحر والجفاف والتقليل من آثاره، مع استعراض أحد النماذج العالمية في التخفيف من حدة الجفاف، ومنها المركز الوطني الأمريكي، وكذلك تجربة مركز الغطاء النباتي في استخدام تقنيات التشجير المختلفة وجهوده في مكافحة التصحر، ودور المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الغبارية في مواجهة الظواهر الغبارية والحد من المخاطر الناجمة عنها.

جهود المركز:

يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ما يخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.