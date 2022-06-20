يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الظهور بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال.

الفتح يستهدف الفوز ضد الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل النموذجي بقيادة المدير الفني اليوناني دونيس، في التغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتكون المرة الأولى التي ينجح أن يفوز فيها إيابًا منذ الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/ 2013.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد فاز على نظيره الهلال ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها مراد باتنا “هدفين” وسفيان بن دبكة، فيما أحرز ثنائية الزعيم أندريه كاريلو وبافيتيمبي غوميز.

الفريقان في الدوري:

ويحتل النموذجي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.