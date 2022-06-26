اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بقيادة المدير الفني اليوناني جيورجيوس دونيس، استعداداته لمواجهة النصر، وسط غياب العديد من اللاعبين عن صفوفه.

الفتح يختتم استعداداته لمواجهة النصر:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته اليوم، حيث قسم دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة تكتيكية على مساحة ثلث الملعب عمل خلالها على تطبيق الخطة التي ينوي الدخول بها أمام النصر.

وغادرت بعثة النموذجي، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الرياض عن طريق البر، بعد نهاية الحصة التدريبية مباشرة، استعدادًا لمواجهة النصر غدًا في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي السياق ذاته، ارفع عدد الغائبين عن الفتح ضد النصر إلى 10 لاعبين، بعدما انضم نواف بوشل وعمار الدحيل إلى القائمة التي تضم؛ الجزائري سفيان بن دبكة، المغربي مروان سعدان، البيروفي كريستيان كويفا، المغربي مراد باتنا، البرازيلي بيتروس، قاسم لاجامي، فراس البريكان وعباس الحسن.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.