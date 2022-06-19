رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها.

التنسيق والتكامل بين الجهات

وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، مؤكداً أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين أدوار الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1443هـ.

مستجدات الخطط الأمنية

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط التي أُعدت لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.