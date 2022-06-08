وقف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، على عمليات مدني الطائف ميدانيًا، في موقع حريق جبل وادي ضيم.

إخماد الحريق:

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الطائف يواصل عمليات إخماد حريق في قمة جبل بوادي ضيم.

لا إصابات:

واستعرضت المديرية جانبًا من جهود قواته في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

إخماد الحريق:

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الطائف يواصل عمليات إخماد حريق في قمة جبل بوادي ضيم.

لا إصابات:

واستعرضت المديرية جانبًا من جهود قواته في إخماد الحريق، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.