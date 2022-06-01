زارَ قائدِ القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي- اليوم – قاعدةَ الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي؛ لحضور فعالية يوم كبار القادة، والوقوف على سير عمليات تمرين (الموج الأحمر -5) الذي تنفِّذُهُ القواتُ البحريةُ الملكيةُ السعوديةُ بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي؛ مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بإلاضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي.

وكان في استقبال معاليه قائدُ الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري، وأركانات التمرين.

بعد ذلك استمَعَ معاليه إلى إيجاز عن التمرين وما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية.

عرض جوي:

عقب ذلك توجَّهَ معاليه ومرافقوه إلى المنصة الرئيسية، حيث شاهد عرضاً جوياً للطائرات الجوية المشاركة، وعرضاً لزوارق الاقتحام وزوارق المهام الخاصة وزوارق الاعتراض السريعة، ثم قامت قوات المهام الخاصة البحرية بتنفيذ مهام تطهير الجزيرة بمساندة طيران القوات البرية والزوارق البحرية، عقب ذلك قامت القوات المشاركة في التمرين بالاستعراض من أمام المنصة.