تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم منفذي الوديعة وسلوى؛ للوقوف ميدانيًا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

جولة تفقدية:

واطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم للأراضي السعودية وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد المدير العام للجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافد الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.