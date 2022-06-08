أعلنت السفارة السعودية في مانيلا، أن الجهات المختصة في الفلبين، اعتمدت شهادة التطعيم الرقمية المتوفرة في تطبيق توكلنا .

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: “تنوه السفارة المواطنين الراغبين القدوم إلى جمهورية الفلبين، بأنه تم اعتماد شهادة التطعيم الرقمية توكلنا، من قبل الحكومة الفلبينية، بناء على قرار فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإدارة الامراض المعدية رقم 168 شريطة حصول المواطن على جرعتين أساسيتين وجرعة معززة من لقاح كورونا”.

دخول السعوديين إلى تايلند بدون تأشيرة

وقد أعلنت سفارة المملكة في تايلند، مساء أمس، أن الحكومة التايلندية سمحت للمواطنين السعوديين بدخول البلاد بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا مجانًا.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بتويتر: “تود السفارة أن توضح للمواطنين السعوديين بأن حكومة مملكة تايلند وافقت على دخول المواطنين السعوديون بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يوما مجانًا. وسيتم الإعلان عن موعد بدء تنفيذ القرار قريبًا”.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا.