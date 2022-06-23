تحسم إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مصير المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مصير رامون دياز مع الهلال

وكان رامون دياز قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فبراير الماضي، بعد إقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، لتراجع النتائج، ليحقق الزعيم انتفاضة معه وينافس بقوة على جميع البطولات.

وأكدت تقارير أن الإدارة الهلالية تتجه لتجديد عقد رامون دياز في حالة التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفضلت تأجيل فتح هذا الملف حاليًا لفرض مزيد من التركيز لحسم البطولة.

وأصبح الهلال مع رامون دياز قريبًا من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، كما صعد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه خسر أمام الفيحاء.

الهلال في مواجهة الفتح

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.