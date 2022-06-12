يترقب الجمهور السعودي، مباراة الأخضر الأولمبي أمام منتخب فيتنام مساء اليوم في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

القناة الناقلة لـ مباراة الأخضر ضد فيتنام

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة SSC.

وكان منتخب فيتنام تأهل ثانيًا عن المجموعة الثالثة، بينما تأهل المنتخب السعودي كأول المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات.

المنتخب السعودي تصدر المجموعة بدون أن تستقبل شباكه أي أهداف، كذلك أصبح المنتخب السعودي الأولمبي أول منتخب يحقق شباكًا نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.

مواجهة أستراليا الأربعاء

سيواجه الفائز من مباراة السعودية وفيتنام، منتخب أستراليا الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي من البطولة حيث تأهلت أستراليا سلفًا على حساب منتخب تركمنستان عصر أمس السبت.