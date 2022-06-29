قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أداء جيدًا خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء الأقوى دفاعيًا

ونجح الفريق الفيحاوي في الحصول على لقب الأقوى دفاعيًا والأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق هذا الأمر من خارج الأربعة الكبار.

ولم تهتز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء سوى 24 مرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 4 أهداف عن الهلال، يليه الاتحاد، حيث استقبلت شباكه 29 هدفًا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، التعادل 11 مرة والخسارة في مثلهم.

الاستعداد للموسم الجديد

وكشف نادي الفيحاء مؤخرًا عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًا في النمسا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).