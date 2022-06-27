يُعاني الفيصلي من تراجع النتائج خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد الهلال.

الفيصلي لا يفوز خارج أرضه بالدوري

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق أي فوز خارج ملعبه في جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خاض 14 لقاء، تعادل 6 مرات، وخسر 8 مواجهات.

وظهر عنابي سدير بشكل مخيب للآمال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتاج إلى الفوز على الهلال اليوم، لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، دون النظر لنتائج منافسيه.

عنابي سدير ضيفًا على الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.