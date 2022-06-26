يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لتجاوز عقبة الهلال، لضمان بقائه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عنابي سدير ضيفًا على الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

الفيصلي يتألق قاريًّا ويُعاني محليًّا:

وشهدت منافسات الموسم الحالي تباين في مستوى عنابي سدير، حيث تألق خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أنه يُعاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويواجه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2021، حيث خطف صدارة المجموعة الخامسة، ليتأهل إلى دور الـ16.

على الجانب الآخر، ظهر الفيصلي بشكل مخيب للآمال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتاج إلى الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة، لضمان البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، دون النظر لنتائج منافسيه.

وفي حالة خسارة أو تعادل عنابي سدير ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سينتظر نتائج الفرق الأخرى التي تصارع من أجل البقاء، وهي؛ التعاون، الرائد، الأهلي، الباطن والاتفاق.