قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لجمعية المودة والعاملين عن تقرير أدائها للعام 2021 والذي تم خلاله خدمة أكثر من 60,000 ألف مستفيد عبر أكثر من 190,000 ألف خدمة.

وقد بلغ متوسط الأداء الاجتماعي 92% وبلغ متوسط الأداء المؤسسي 93% كما بلغ الأداء الاقتصادي 88% وبلغت نسبة تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة 95.34%. كما تميز العام 2021 بحصول الجمعية على جائزة الملك خالد للمرة الثانية وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل خيري. وأكد سموه في خطاب موجه للجمعية على ضرورة مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية.

السمنودي يشكر الفيصل

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه الكريم لدعمه المتواصل للجمعية وتثمين جهودها. كما قدم السمنودي شكره وتقديره لشركاء المودة الذين ساهموا في صناعة الأثر وكذلك بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أشاد السمنودي بفريق عمل المودة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

مبادرات المودة

وأكد السمنودي أن جميع مبادرات الجمعية تسعى إلى تحقيق الهدف الرئيسي للجمعية وهو تحسين جودة حياة الأسرة عبر منظومة مبتكرة ومتكاملة من الحلول النوعية والاستباقية والشراكات المؤثرة في بيئة داعمة ومؤثرة لتكون نموذجًا ملهمًا في بناء منظومة حلول أسرية مستدامة ومؤثرة في المجتمع من خلال التعليم والتدريب والإرشاد والإصلاح لتوعية الأسرة واستقرارها من خلال بناء جيل من الأسر الواعية والمتماسكة القادرة على مواجهة التحديات.

كما أشار الى ان الجمعية تسعى إلى تكوين بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء بعد انفصال الأبوين يسودها الاحترام المتبادل إلى جانب أنها تسعى لأن تكون المرجع الأول لقضايا الأسرة والإسهام في طرح أفضل الحلول الإستراتيجية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتعلقة بالأسرة وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين.