تصدر الفنان الهندي سلمان خان، مواقع التواصل الإعلامي ووسائل الإعلام، بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال ركوبه دراجته النارية.

وتلقى سلمان خان تهديدًا بالقتل خلال الأيام الماضية، بعد اغتيال الفنان شبديب سينغ سيدو، الشهير بسم “سيدو موس والا”، خلال تواجده في منطقة مانسا بولاية بنجاب، نهاية مايو الماضي، بعد تخفيف قوات الأمن التي تحيط به إلى شخصين فقط.

تهديد سلمان خان بالقتل

ونقلت وسائل الإعلام الهندية، في ذلك الوقت أنباء عن تلقي سلمان خان ووالده الفنان سالم خان رسالة تهديد كتابية، جاء فيها: “سالم خان، سلمان خان.. ستقابل مصير سيدو موس قريبًا”، وتم توقيع الرسالة من جي بي للإشارة إلى عصابات جولدي برار، ولورانس ببشوي.

ووفقًا للإعلام الهندي فقد أرسلت العصابات المذكورة رجلًا مسلحًا لمتابعة سلمان خان واغتياله؛ والذي اتضح أن أنسب وقت لذلك خلال خروجه على دراجته النارية لعدم وجود حراس حوله في هذه الحالة؛ إلا أن الرجل عندما أقدم على الاغتيال تردد عندما شاهد رجال الشرطة تحيط بالمكان، وتم إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ مهمته.

التحقيق في الواقعة

أما ضابط شرطة مومباي المسؤول عن متابعة التحقيق في الواقعة؛ فقد أكد في تصريحات لوسائل إعلام هندية أن الشرطة غير متأكدة من أن العصابات المذكورة وراء الحادث؛ إلا أنهم سيتوجهون للتحقيق مع المتهم لمعرفة التفاصيل.