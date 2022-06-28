أعلن الأمن العام القبض على 19 شخصًا لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وتأمين الأضاحي للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، (6) مقيمين و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.