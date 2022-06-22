شهد القصر الرئاسي التركي في أنقرة مراسم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل إلى تركيا في آخر محطات جولته الإقليمية اليوم الأربعاء.

وقد دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القصر الرئاسي بأنقرة في 2014م، احتفالًا بذكرى تأسيس الجمهورية التركية.

مساحة شاسعة وتكلفة باهظة

وتم بناء القصر على أرض غابات على مشارف أنقرة، على مساحة 200 ألف متر مربع، أي بمساحة تزيد 30 مرة عن مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتكلفة جاوزت 600 مليون دولار.

ويحتوي القصر على ما لا يقل عن 1150 غرفة؛ بينهم غرفة للعمليات بالاتصال مع الأقمار الصناعية، وغرفة للمؤتمرات، بالإضافة إلى أجنحة ضيافة إضافية، و3 طوابق لسكن الرئيس التركي وأسرته.

تحصين عسكري وسيبراني

وتشير تقارير صحفية إلى احتواء القصر على تحصينات عسكرية ونظم قادرة على صد أي عدون بيولوجي، أو كيميائي، ومختبر خاص بكشف الأخطار النووية والبيولوجية؛ فضلًا عن تصميميه وتأمينه بشكل مضاد لأي محاولات اختراق أو تنصت.

تصميم تراثي

ويظهر تكوينه الرئيسي في هيئة مبنى أساسي، ومبنيين آخرين للمقابلات الرسمية.

وتم تصميم القصر اعتمادًا على نمط العمارة العثمانية والسلجوقية، على يد المصمم المعماري شفيق بيركي؛ إذ تظهر الأشجار في أفنيته في شكل جذاب، كما تضيف أنظمة إضاءته وهجًا مميزًا بالليل.

يذكر أن القصر دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما فاقت مساحته قصر سلطان بروناي، الذي اعتبر الأكبر في العالم عندما اكتمل بناؤه عام 1984م.

