أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيرصد بسماء المملكة والوطن العربي، غدًا الثلاثاء القمر البدر لشهر ذي القعدة، والذي سيزين السماء طوال الليل.

ثاني بدر عملاق

وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “القمر البدر سيزين السماء طوال الليل وسيمثل ثاني بدر عملاق هذا العام”.

وأضافت أن القمر البدر العملاق لهذا العام سيكون أكثر إشراقًا بنسبة 16٪، مؤكدة أن حجمه الظاهري أكبر بنسبة 6٪ عن المتوسط، ولذلك لن يلاحظ فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة.

تفاصيل الظاهرة الفلكية

من جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن القمر يعد بدرًا طوال الليل، ولكن علميا يطلق عليه تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 02:51 بعد الظهر، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، وذلك قبل 11 ساعة و 32 دقيقة من وصوله الحضيض أقرب مسافة له من الأرض.

وأضاف أبو زاهرة على صفحة فلكية جدة بموقع “فيسبوك”: “بعد ذلك سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس والمسار الذي سوف يسلكه في السماء سيحاكي المسار المنخفض للشمس بعد 6 أشهر من الآن حيث سيكون في أقصى الجنوب، فهذا القمر يكتمل بدرًا بالقرب من الانقلاب الصيفي لذلك سيتبع تقريبًا نفس مسار شمس ديسمبر عبر السماء”.

وأشار: “سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبيرًا أثناء شروقه عندما يكون قريباً من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري”.

قمر الحضيض

وأوضح أن وصف “العملاق” يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “قمر الحضيض” ويقصد به وجود القمر في أقرب نقطة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357,658 كيلومتراً وهو أقرب إلينا نسبياً من البدر العملاق الأول في مايو الماضي.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية أن هذا البدر العملاق سيكون أكثر إشراقًا بنسبة 16٪ وحجمه الظاهري أكبر بنسبة 6٪ عن المتوسط ​، لذلك لن يلاحظ فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة، ولن يكون له تأثير على الكوكب باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي.

ولفت إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأربعاء.