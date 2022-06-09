يستعد الأخضر، اليوم الخميس، لخوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في إطار تحضيراته لـ كأس العالم 2022 بـ قطر.

توقيت مباراة السعودية وفنزويلا:

وستقام المباراة اليوم في مدينة مورسيا الإسبانية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

القناة الناقلة:

وستنقل قناة SSC 1 مباراة السعودية وفنزويلا، حيث يسعى الأخضر للفوز بعد أن خسر من كولومبيا بهدف دون رد في الودية الأولى يوم الأحد الماضي.

يذكر أن المنتخب السعودي سبق له أن خاض 6 مباريات كأول اختبار ودي له تحضيرًا لمشاركته في كأس العالم في آخر 5 مرات شارك فيها.

لم يفز المنتخب السعودي في أول لقاء ودي له تحضيرًا لـ كأس العالم خلال الخمس مباريات، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرتين.