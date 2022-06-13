تُقام مباراة بيرو وأستراليا مساء اليوم، وذلك ضمن مباراة الملحق الختامي المشترك بين قارتي أمريكا الجنوبية وآسيا للتأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وستنقل قناة Bein Sports Asia المباراة التي تُقام في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة مساء اليوم على استاد “أحمد بن علي” في قطر.

كيف تأهلت بيرو وأستراليا لـ الملحق ؟

وكان منتخب بيرو تأهل للملحق المشترك بعد احتلاله للمركز الخامس في مجموعة أمريكا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب الأسترالي عقب فوزه على منتخب الإمارات الثلاثاء الماضي بنتيجة هدفين لهدف.

منتخب بيرو كان شارك في مونديال 2018 بـ روسيا وودع البطولة من الدور الأول، بينما شارك المنتخب الأسترالي في مونديال 2018 وخرج أيضًا من الدور الأول.

اللقاء يتجدد بعد 4 أعوام

وكان منتخب بيرو فاز على المنتخب الأسترالي في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا بثنائية دون رد.