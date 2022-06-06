تنطلق غدًا مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا في إطار الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويبحث منتخب الإمارات عن الفوز على أستراليا ثم الفوز على بيرو في الملحق المشترك بين قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية للوصول إلى مونديال قطر، للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1990.

القنوات الناقلة

وتنطلق المباراة غدًا بين منتخبي الإمارات وأستراليا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات على قنوات Bein Sports AFC HD، ABU DHAbi Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

موقف منتخبي الإمارات وأستراليا

وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال برصيد 12 نقطة ليتأهل إلى الملحق لمواجهة المنتخب الأسترالي الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 15 نقطة.

يذكر أن منتخبات” السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وإيران” ضمنوا التأهل المباشر لـ مونديال قطر بعد احتلال أول مركزين في المجموعتين الأولى والثانية.