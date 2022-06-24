كشف الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ الجهد البدني، عن كيفية مساهمة الكريمات والدهانات في تخفيف مشاكل الاحتكاك أثناء المشي لأداء مناسك الحج.

تسلخات الفخذين:

وقال الأحمدي خلال استضافته بقناة “السعودية”: إن تسلخات الفخذين من أكثر المشكلات المشهورة والشائعة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة وزيادة الوزن خلال أدائهم مناسك الحج أو العمرة.

وأضاف أنه من المفترض تقليل الوزن والدهون لصحة الشخص وليس لأداء العمرة أو الحج، ولكن في حال عدم وجود وقت فعليه استخدام الدهانات التي تخفف الاحتكاك.

استخدام الفازلين والمشدات الصحية:

وأشار إلى أن المؤسسة الأمريكية للأمراض الجلدية تنصح باستخدام الجيل والفازلين، حيث تدهن هذه المنطقة بهما لتخفيف الاحتكاك الذي يحدث نتيجة المشي لفترة طويلة ما ينتج عنه التسلخات الجلدية.

وأوضح أن معظم الزيوت الصحية مثل زيت جوز الهند أو الصبار جيدة، لكن يوصى بالفازلين لما يؤثر على تخفيف الاحتكاك.

ونصح أيضًا بارتداء بعض المشدات ذات الجودة العالية للفخذين لتقليل الاحتكاك، محذرًا من المشدات المصنوعة من المواد غير الجيدة مثل البلاستيك، والتي تسبب التسلخات واحتباس الدورة الدموية أيضًا.