أعادت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على شرط إجراء الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية على تويتر إلى أن تجديد الرخصة يتطلب سداد الرسوم، والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي.

تجديد الرخصة عبر أبشر:

كما أوضحت أن التجديد يمكن أن يتم عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

جاء ذلك ردًّا على إحدى متابعات الصفحة الرسمية للمرور على تويتر، والتي تساءلت عن اشتراط الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة.

متطلبات استخراج رخصة قيادة:

وقد أعادت الإدارة العامة لـ المرور، في وقت سابق، التذكير بمتطلبات استخراج رخصة قيادة (خصوصي).

وأكدت أنه من شروط استخراج رخصة القيادة: إتمام سن 18 عامًا، وألا يكون الشخص قد أدين في حكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو ترويجها أو حيازتها.

وبحسب المرور، يشترط أن يكون المتقدم على طلب استخراج الرخصة خاليًا من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة، وأن يجتاز الاختبار المخصص، ويتم بعد ذلك دفع المصروفات المطلوبة، وتسديد المخالفات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالمقيم يتطلب استخراج رخصة قيادة بالإضافة لما سبق، وجود إقامة نظامية.