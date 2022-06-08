كشفت مؤشرات شركة جوجل، عن تواجد الكعبة، والمسجد النبوي الشريف، ضمن المناطق الأكثر زيارة في خدمة الخرائط الخاصة بها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الشركة إلى أكثر 10 المعالم زيارة من خلال ميزة التجول الافتراضي في خدمة الخرائط الخاصة بها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضمنت المسجدين الحرام، وبرج خليفة، وأهرامات الجيزة.

التجول الافتراضي

وبينت أن ميزة التجول الافتراضي، توفر فرصة لاكتشاف معالم تاريخية وثقافية مختلفة، من خلال التقاط صور بنطاق 360 درجة يمكن مشاهدتها عبر شاشة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

وقالت : “إنه على مدار آخر 15 عامًا، تجوّلت سيارات التجول الافتراضي مسافة تزيد على 16 مليون كيلومتر، وهي مشابهة لمسافة التجول حول العالم بأكمله أكثر من 400 مرة، كما أنها جمعت أكثر من 220 مليار صورة لمختلف تلك المعالم”.

كما صرحت الشركة بإطلاقها مؤخرًا مشروع أهرامات مروي يعدّ الأحدث في المنطقة.

المعالم الأكثر زيارة

وشملت قائمة أبرز المعالم الأكثر زيارة على ميزة التجول الافتراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، كل من: برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة (تجول افتراضي للمرصد والمبنى)، والكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)، و أهرامات الجيزة في مصر (التجول الافتراضي/ 2).

كما ضمت القائمة: المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)، والهرم الأكبر في مصر (التجول الافتراضي)، والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية (التجول الافتراضي)، وبرج العرب في الإمارات العربية المتحدة (التجول الافتراضي)، وأبو الهول في مصر، و نافورة دبي، ومطار دبي الدولي، الإمارات العربية المتحدة.