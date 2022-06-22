صوّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 110 نواب، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه.

خطوة أولى للحل رسميًا

وتعد هذه هي الخطوة الأولى التي تسبق حل حكومة الاحتلال رسميًا، حيث اتفق رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع وزير الخارجية يائير لابيد، الإثنين، على حل الكنيست الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد خلال 3 سنوات.

وجاءت الخطوة بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب متباينة الأيديولوجيات بعد نحو عام من توليه منصبه.

موافقة بالأغلبية

ووافق على مشروع قانون حل الكنيست 110 أعضاء من بين 120 عضوًا في الكنيست، في قراءة أولية، إذ سيتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك أن يتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لبينيت.

وبعد إقرار القانون، اليوم الأربعاء، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.

ومن المتوقع إجراء انتخابات في 25 أكتوبر المقبل.