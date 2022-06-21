احتلت مدينة الجهراء الكويتية، صدارة قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

مدينة كويتية تتصدر

وتضمنت القائمة 12 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة لدرجات في العالم.

واحتلت مدينة الجهراء بالكويت المركز الأول بتسجيل 52.7 درجة مئوية، تلتها مدينة أبدان الإيرانية والتي سجلت 52.2، في حين جاءت البصرة (الحسين) بالعراق في المركز الثالث بـ 51.6 درجة مئوية، يليها مطار البصرة الدولي 51.3، ثم مدينة الأحواز الإيرانية بـ51.1 درجة مئوية.

وتصدر العراق، المركز الأول في الدول التي شهدت مدنها ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذا جاء عدد المدن المسجلة في القائمة 10 مدن.