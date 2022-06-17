يطمح لاعبو الأخضر الأولمبي بمواصلة التألق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة أوزبكستان لحصد اللقب.

الأخضر يُلاقي أوزبكستان

ويلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها منتخب السعودية في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إلا أنه حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.

8 لاعبين يسعون لحصد اللقب الثاني

ونجح 8 لاعبين في صفوف الأخضر الأولمبي في التتويج مع منتخب السعودية للشباب بلقب كأس آسيا تحت 19 عامًا التي أُقيمت في إندونيسيا عام 2018، وذلك بقيادة المدير الفني خالد العطوي.

وحصد مع منتخب السعودية للشباب اللقب كل من؛ حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، حامد الغامدي، فراس البريكان، تركي العمار، عبدالرحمن الشمري وإبراهيم محنشي، ما يحفزهم للتتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا.