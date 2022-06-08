شهدت الليرة التركية، اليوم، الأربعاء، تراجعًا جديدًا أمام الدولار واليورو، وذلك بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وتراجعت الليرة التركية بـ 17.15 ليرة مقابل الدولار، فيما سجل اليورو الواحد 18.35 ليرة.

وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي، لتواصل ذلك مع الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بالبلاد.

تراجع الليرة التركية

وكانت السلطات التركية قالت إنها لا تفكر في إجراء أي زيادة على سعر الفائدة البالغ 14% على المدى القريب.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن الحكومة لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، متوقعًا أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الحالي بين 48 و49 %.