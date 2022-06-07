أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ أن إيران شجعت الحوثيين على مهاجمة السعودية داعيًا في الوقت ذاته الحوثيين إلى فتح الطرق إلى تعز بحسب قناة العربية.

وجدد المبعوث الأميركي التأكيد على التزام واشنطن بإحلال السلام في اليمن معبرًا عن تفاؤله من مسار مفاوضات تعز.

تمديد الهدنة في اليمن

وفي وقت سابق رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: “لم تكن هذه الهدنة لتتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه التحديد قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في المساعدة على توطيد الهدنة”.