قال المحامي الدكتور حمد الناجم، إن جانب القوامة ليس له علاقة بالأمور الشخصية، مشيرً إلى أن الزوج لا يحتج بقوامته على الزوجة أو على المرأة، وينطلق من هذا المنطلق ويحتج بهذه الحجة، ويستند إلى النص الشرعي في أن القوامة تأذن له في أن يطلع على خصوصية الزوجة.

فيديو | المحامي د. حمود الناجم: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال، وانتهاك خصوصية أحد الطرفين تعرضه للمعاقبة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1JTXKoEk5m — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022

وأشار خلال استضافته في قناة الإخبارية إلى أنه فيما يتعلق بخصوصية المرأة على الهاتف الجوال لا يتعلق بالقوامة أو حقوقها. ولفت إلى أن استخدام بعض البرامج لاختراق خصوصية الزوجة ومتابعة جوالها، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويعتبر فعلًا مجرمًا وتنطبق عليه العقوية.

تجريم التجسس بين الزوجين

يذكر أن النظام السعودي جرَّم حالة التجسس بين الزوجين من قبل أي منهما بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.

وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.